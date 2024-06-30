الجيش الروسي يحرر بلدتين جديدتين في دونيتسك ويدمر 72 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تحسين مواقعها وإفشال هجمات قوات نظام كييف وتحرير بلدتين وتدمير أسلحة و72 مسيرة أوكرانية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة بأن قواتها حررت بلدتي سبورنو ونوفواليكساندروفكا في دونيتسك.

وحسب التقرير بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات “الغرب” الروسية 515 جندياً، وفي منطقة قوات “الشمال” 285 جندياً، إضافة إلى دبابة، وفي منطقة قوات “الجنوب” 450 جندياً ودبابتين، وفي منطقة قوات “المركز” 370 جندياً، إضافة إلى صد خمس هجمات أوكرانية، وفي منطقة قوات “الشرق” 130 جندياً.

وذكرت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 72 مسيرة أوكرانية، إضافة إلى اعتراض 9 صواريخ طراز “هيمارس” وصاروخين من طراز “نيبتون”.

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