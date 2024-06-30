برلماني بيلاروسي: مينسك تقف إلى جانب حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية

موسكو-سانا

أكد عضو اللجنة الدائمة للشؤون الدولية بمجلس النواب في الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس ألكسندر شباكوفسكي أن بلاده تقف إلى جانب حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال شباكوفسكي في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم: إن عمليات التدمير والقتل والتجويع والتشريد بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى عمليات الإبادة الجماعية التي لا بد من إيقافها والعودة إلى طاولة المفاوضات لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات منظمة الأمم المتحدة المتفق عليها دولياً.

واعتبر شباكوفسكي أن تاريخ الولايات المتحدة التي نصبت نفسها “شرطياً” عالمياً لما بعد الحرب العالمية الثانية هو تاريخ مواصلة الحروب في كل مكان ومحاكمة أطرافها وفق قواعد لا تعرفها إلا فئة ضيقة في واشنطن تعلن عنها وفقاً لتغير الأوضاع والمصالح، مبيناً أن دور الولايات المتحدة كشرطي هو دور هدام، وما زالت النزاعات مستمرة في كثير من الدول في العالم، ما يدل على فشل واشنطن ومشاركتها في إشعال النزاعات المسلحة المختلفة والتي تخدم مصالحها.

وأشار شباكوفسكي إلى دور واشنطن في دعم الإرهابيين في بعض البلدان، بينها سورية التي صمدت وهزمت الإرهاب الدولي بمساعدة من أصدقائها، لافتاً إلى أنه كلما انحسر الدور الأمريكي المدمر في قضية الشرق الأوسط كانت الأوضاع في المنطقة قريبة من الاستقرار والنمو والتطور السيادي لبلدانها.

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