إيران.. مجلس صيانة الدستور يعلن صحة نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

طهران-سانا

أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران صحة نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف وفقاً للتلفزيون الرسمي الإيراني: “منذ اليوم بإمكان المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان البدء بحملتهما الدعائية”.

وأجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الـ 14 يوم الجمعة الماضي، حيث جرت المنافسة بين أربعة مرشحين، شارك فيها 24 مليوناً و535 ألفاً و185 ناخباً، وحاز فيها بزشكيان على 10 ملايين و415 ألفاً و991 صوتاً، وجليلي على 9 ملايين و473 ألفاً و298 صوتاً، ومحمد باقر قاليباف على 3 ملايين و383 ألفاً و340 صوتاً، ومصطفى بورمحمدي على 206 آلاف و397 صوتاً.

وعلى هذا الأساس لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على أغلبية الأصوات أي نصف مجموع الأصوات زائد واحد، وبالتالي على المرشحين جليلي وبزشكيان أن يتنافسا في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل لتحديد الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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