بمعدات بسيطة… شاب يصنع حفارة آبار مياه ارتوازية بريف السويداء

السويداء-سانا

بإصرار على العمل وبمعدات بسيطة طوعها بين يديه، نجح الشاب علاء عزام من قرية تعارة بريف محافظة السويداء الغربي بتصنيع حفارة آبار مياه ارتوازية.

عزام ذكر خلال حديثه لـ سانا الشبابية أن فكرة تصنيع الحفارة هي انعكاس لحالة شغفه بالعمل التي لا تتوقف، ومحاولته الدائمة منذ كان صغيراً للبحث والاكتشاف، مبيناً أنها جاءت انطلاقاً من حاجة القرية للمياه، وما يتطلب حفر الآبار من إمكانيات وتكاليف، حيث استفاد مما استطاع توفيره من أدوات ومعدات للانطلاق بالعمل وصولاً لتحويل فكرته إلى واقع.

وبين عزام كيف انطلق بداية بتصنيع العربة وتأهيلها بشكل كامل لنقل الحفارة بطريقة احترافية وصولاً لشراء حديد مستعمل وتركيبه مع القيام بالإجراءات الفنية المطلوبة حتى وصل بعد أكثر من عام من العمل إلى مرحلة التصنيع الكامل للحفارة التي بدأت تعمل باستطاعة على عمق يصل إلى 350 متراً.

ولم يكتف عزام بتصنيع الحفارة فحسب بل أضاف لها حركة ميكانيكية تميزها عن باقي الحفارات وتختصر العمل، كما أوضح، إضافة إلى توفير حماية عند العمل عليها تفادياً لأي خطر محتمل.

وحسب فندي الشعراني رئيس مجلس بلدية الدور التي تتبع لها قرية تعارة فإن الشاب علاء نجح بجمع قطع مستعملة وتركيبها وتصنيع حفارة بربع قيمتها، بما يعكس مهارته وفكره وجهده المبذول، مبيناً أنه استخدم الحفارة في قرية الدور بحفر بئرين سطحيتين ثم انتقل إلى مناطق أخرى لحفر آبار ارتوازية.

فيما ذكر مختار قرية تعارة فاروق عزام أن علاء قدم عملاً مهما لخدمة المصلحة العامة عكس عبره اجتهاده وإصراره على ترك بصمة مميزة، وتأكيد الكد على الرزق الحلال وخاصة أنه يتمتع بسمعة حسنة بين أبناء قريته.

عمر الطويل

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