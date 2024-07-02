مركز الإغاثة والتنمية وفرقة سفر يقدمان أمسية ” فرح وأمل” في 11 الشهر الحالي على مسرح دمر المكشوف

دمشق-سانا

أقام مركز الإغاثة والتنمية في سورية بالتعاون مع فرقة سفر الموسيقية اليوم مؤتمراً صحفياً على مدرج خريجي جمعية المعاهد التجارية للتعريف بالحفل الموسيقي الذي ستقدمه الفرقة بعنوان “فرح وأمل” في 11 الشهر الحالي بمسرح دمر المكشوف.

وتضمن المؤتمر التعريف بمركز الإغاثة والتنمية وأهدافه وخططه ونشاطاته المستقبلية والفعالية التي سيقدمها بالتعاون مع فرقة سفر بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه حيث شرح كل من مدير المركز شادي فاضل والفنان شادي الصفدي أسباب اختيارهم للفرقة بحضور وسائل إعلامية محلية.

وأوضح رئيس المركز بشار فاضل لمراسل سانا أن المركز تأسس عام 2003 في دمشق ويتألف من قسمين هما الإغاثة والتنمية، واتخذ من مطرانية السريان الكاثوليك في دمشق مركزاً له، حيث اكتسب خبراته بالعمل الإغاثي والتنموي على مر السنين وتحددت مبادئه من خلال تعدد الاحتياجات واكتسب أعضاء المركز خبرات عديدة صقلت بالتدريب والتعليم، كما أنه تضاعف عدد المتطوعين المؤمنين بمبادئ عمل المركز بما يفوق الـ 2000 متطوع ما مكننا من الوصول إلى أبعد المساحات الجغرافية الممتدة في كل سورية عبر التواصل وخدمة جميع فئات المجتمع.

أما عن سبب التعاون بينهم وبين فرقة سفر فأشار فاضل إلى أن الفرقة متابعة من قبل الشباب، ونريد استقطاب هذه الفئة للتعريف بالمركز واستقطاب المتطوعين فيه إضافة إلى ما تقدمه الفرقة من منتج موسيقي جيد ويبعث الفرح والبهجة.

وعن الحفل قال رئيس فرقة سفر الفنان شادي الصفدي: نجهز للحفل مع المركز، فهذه المؤسسة غير الربحية تعمل بكل جهدها لتساعد أكبر عدد ممكن من الناس الذين هم بأمس الحاجة للمساعدة في هذه الظروف، معرباً عن سعادة الفرقة بأن تكون في هذا المكان الذي يقدم الخير من دون مقابل والذي يساعد البلد وأهله.

يذكر أن فرقة سفر تضم مجموعة من الموسيقيين تأسست على يد وافي عباس وشادي الصفدي وتسعى إلى إحياء التراث الموسيقي للمنطقة برؤية حديثة، ويشغل الفنان السوري شادي الصفدي دور المغني الرئيسي للفرقة.

مجد عبود

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