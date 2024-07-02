جولة اطلاعية لوزير الموارد المائية على مشروعات المياه في درعا

درعا-سانا

أكد وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف خلال جولة اطلاعية على المشروعات المائية في درعا، أهمية التشاركية في استدامة الموارد المائية وتنفيذ المشروعات الخدمية في ظل التغيرات المناخية والتخريب الذي طال البنى التحتية.

وأوضح الوزير مخلوف أن الجولة التي شملت محطة ضخ بصير المغذية لمدينة الصنمين، ومشروع إرواء مدينة درعا، ومحطة خبب لمعالجة مياه الصرف الصحي بالنباتات، تأتي في إطار التواصل مع كل الجهات التي يتصل عملها بعمل الموارد المائية لدورها الأساسي في النشاط الاقتصادي، وضرورة مشاركة الجميع في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وتحدث المهندس مخلوف عن أهمية الحوار مع جميع شرائح المجتمع، للوصول إلى أفضل صيغة للاستثمار وتخديم المواطنين بأفضل طريقة، مشيراً إلى أن الوزارة بكل مؤسساتها قطعت شوطاً كبيراً في تأهيل المشروعات الأساسية، بصورة تراعي ترشيد استهلاك المياه في كل المجالات.

واعتبر الوزير مخلوف أن مشاركة المجتمع المحلي في درعا بالتبرعات أو ما يسمى الفزعات، تعبير عن الشراكة الحقيقية في تنفيذ المشروعات الخدمية، مؤكداً أن الوزارة ستقدم كل الدعم لتصل هذه المشروعات إلى هدفها وتخدم المواطنين على أكمل وجه.

ونوه وزير الموارد المائية بإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بالنباتات في بلدة خبب، والتي تقترب من الدخول في الاستثمار، لما لها من دور مهم في ترشيد استهلاك المياه واستخدام المياه المعالجة في الزراعة ضمن المواصفات المعتمدة، مشيراً إلى أهمية التوسع بهذا النوع من المحطات.

وتلا الجولة اجتماع ترأسه الوزير مخلوف في مبنى محافظة درعا، ضم مديري الدوائر التابعة للوزارة إضافة إلى مديري الزراعة والكهرباء واتحاد الفلاحين وأعضاء المكتب التنفيذي وغرفة التجارة والصناعة، لمناقشة احتياجات المحافظة وإجراءات تحسين الواقع المائي فيها، وترشيد الاستهلاك في ظل الواقع الحالي بما يضمن استدامة الموارد.

شارك في الجولة والاجتماع محافظ درعا المهندس لؤي خريطة، وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي وقائد شرطة المحافظة.

لما المسالمة

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