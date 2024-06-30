وزير الزراعة يبحث مع ممثلي الشركات الإيرانية سبل التعاون مع الدول الصديقة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع وفد من ممثلي الشركات الإيرانية المشارك في معرض سيريا بلاست الذي أقيم في مدينة المعارض بدمشق، احتياجات القطاع الزراعي من مستلزمات الإنتاج، وأهمية التعاون مع الدول الصديقة لتأمينها بما يسهم في تطوير الزراعة السورية.

وبين الوزير قطنا أهمية هذه المعارض التخصصية ومشاركة الشركات المحلية والعربية والأجنبية، والتعريف بأهم المنتجات والتجهيزات، لافتاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي، وخاصة الأسمدة والتسهيلات المقدمة والميزات المتاحة من خلال قانون الاستثمار.

يشار إلى أن فعاليات معرض سورية الدولي للصناعات البلاستيكية الخامس “سيريا بلاست 2024” انطلقت في مدينة المعارض بدمشق في الـ 26 من الشهر الجاري واختتمت أمس، حيث شاركت فيه أكثر من 50 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة.

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