1 تموز 1968 – 60 دولة توقع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا

دمشق-سانا
1674 – إسبانيا وفرنسا وهولندا يوقعون تحالفاً ثلاثياً ضد بريطانيا.
1782 – قراصنة أمريكيون يهاجمون مدينة لوننبرغ.
1798 – وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية.
1862 – تأسيس المكتبة الوطنية الروسية.
1890 – إنجاز خط تلغراف يصل بين جزر برمودا وكندا.
1904 – انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طبعتها الثالثة بمدينة سانت لويس بميزوري في الولايات المتحدة.
1921- تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.
1923 – البرلمان الكندي يوقف مؤقتاً الهجرة الصينية إلى بلاده.
1930 – الحكومة البريطانية توقع معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول.
1936 – افتتاح محطة إذاعة بغداد.
1960 – اتحدت أرض الصومال (المستعمرة البريطانية السابقة) مع الصومال الإيطالية وشكلت جمهورية الصومال.
1962 – الإعلان عن استقلال رواندا وبوروندي.
1968 – 60 دولة توقع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.
1990 – ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية توحدان اقتصادياتهما رسمياً، وذلك بعدما وافقت الأولى على التعامل بالمارك عملة الثانية.
1991 – حل حلف وارسو رسمياً بعد اجتماع في براغ.
1994 – عودة ياسر عرفات إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.
1997 – المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ، وتنقل السيادة عليها إلى الصين.
2012 – منتخب إسبانيا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
2013 – كرواتيا تصبح العضو الثامن والعشرين في الاتحاد الأوروبي.
من مواليد هذا اليوم:
965 – ابن الهيثم، عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي.
1926 – روبرت فوغل، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1993.
1941 – مايرون سكولز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1997.
1961 – الأميرة ديانا فرانسيس سبنسر في بارك هاوس بالقرب من دائرة ساندريغهام بمقاطعة نورفوك الإنجليزية، وهي الزوجة السابقة للملك تشارلز.
من وفيات هذا اليوم:
1277 – الظاهر بيبرس، سلطان المماليك.
1782 – ماركيز روكنغهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
2001 – نيكولاي باسوف، عالم فيزياء روسي حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.
أعياد ومناسبات:
اليوم العالمي للهندسة المعمارية.
اليوم الوطني في كندا.
عيد الجمهورية في غانا.