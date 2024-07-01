1 تموز 1968 – 60 دولة توقع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا

دمشق-سانا

1674 – إسبانيا وفرنسا وهولندا يوقعون تحالفاً ثلاثياً ضد بريطانيا.

1782 – قراصنة أمريكيون يهاجمون مدينة لوننبرغ.

1798 – وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية.

1862 – تأسيس المكتبة الوطنية الروسية.

1890 – إنجاز خط تلغراف يصل بين جزر برمودا وكندا.

1904 – انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طبعتها الثالثة بمدينة سانت لويس بميزوري في الولايات المتحدة.

1921- تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

1923 – البرلمان الكندي يوقف مؤقتاً الهجرة الصينية إلى بلاده.

1930 – الحكومة البريطانية توقع معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول.

1936 – افتتاح محطة إذاعة بغداد.

1960 – اتحدت أرض الصومال (المستعمرة البريطانية السابقة) مع الصومال الإيطالية وشكلت جمهورية الصومال.

1962 – الإعلان عن استقلال رواندا وبوروندي.

1968 – 60 دولة توقع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.

1990 – ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية توحدان اقتصادياتهما رسمياً، وذلك بعدما وافقت الأولى على التعامل بالمارك عملة الثانية.

1991 – حل حلف وارسو رسمياً بعد اجتماع في براغ.

1994 – عودة ياسر عرفات إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.

1997 – المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ، وتنقل السيادة عليها إلى الصين.

2012 – منتخب إسبانيا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

2013 – كرواتيا تصبح العضو الثامن والعشرين في الاتحاد الأوروبي.

من مواليد هذا اليوم:

965 – ابن الهيثم، عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي.

1926 – روبرت فوغل، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1993.

1941 – مايرون سكولز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1997.

1961 – الأميرة ديانا فرانسيس سبنسر في بارك هاوس بالقرب من دائرة ساندريغهام بمقاطعة نورفوك الإنجليزية، وهي الزوجة السابقة للملك تشارلز.

من وفيات هذا اليوم:

1277 – الظاهر بيبرس، سلطان المماليك.

1782 – ماركيز روكنغهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

2001 – نيكولاي باسوف، عالم فيزياء روسي حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.

أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي للهندسة المعمارية.

اليوم الوطني في كندا.

عيد الجمهورية في غانا.