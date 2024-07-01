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تأهيل المدارس وتدريب المعلمين محور لقاء التربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

2024-07-01

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدمشق غونزالو غابرييل فارغاس يوسا والوفد المرافق له التنسيق المشترك لتنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بالعمل التربوي، كتأهيل المدارس وتدريب المعلمين.

وأكد الوزير المارديني خلال اللقاء حرص الحكومة السورية على تأمين التعليم لجميع الطلاب، لافتاً إلى جهود الوزارة لتطوير العملية التربوية، وتحقيق جودة التعليم، وتشجيع الطلاب على العودة إلى المدرسة، وإلى أهمية التنسيق لتطوير التعاون في المجالات التربوية المختلفة، وخاصة في مجال التعليم المهني وتدريب المعلمين.

بدوره أشار يوسا إلى خطة العمل التي جرى العمل عليها سابقاً مع وزارة التربية، وخاصة ما يتعلق بالتدريب وتأهيل عدد من المدارس، وتنفيذ دورات للدعم النفسي الاجتماعي.

حضر اللقاء مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد.

رحاب علي

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