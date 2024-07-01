بيلاروس: جاهزون للرد على الاستفزازات الأوكرانية

مينسك-سانا

أعلن رئيس الإدارة الرئاسية في بيلاروس دميتري كروتوي أن بلاده تحضر للرد على الاستفزازات الأوكرانية.

ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية عن كروتوي قوله في تصريح اليوم: “جيشنا يراقب عن كثب الوضع برمته على حدودنا الجنوبية منذ بداية الصراع، لدينا رد على أي سيناريو”.

وأضاف: “لا أود أن يبدأ الجانب الأوكراني بالاستفزازات غير الضرورية على الإطلاق وألا يختبر قوتنا”، مشدداً على أن “بيلاروس بلد مسالم، إذا لم يهاجمنا أحد من الخارج فلن نخلق مشاكل لأي أحد”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن القوات الأوكرانية تنشر عدداً كبيراً من الجنود على الحدود مع بيلاروس.

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