الحرارة أدنى من معدلاتها والجو صيفي عادي بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل على الأجزاء الغربية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية محلية من المطر عشوائية المكان والكميات في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، وتبقى درجات أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ويكون الجو سديمياً حاراً في تلك المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 60 كيلو متراً بالساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية مثيرة الغبار والأتربة،والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً .. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه فترة من السنة والجو صيفي عادي بين الصحو والغائم جزنياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية محلية من المطر عشوائية المكان والكميات في أجزاء من المنطقة الساحلية، بينما يكون الجو سديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …