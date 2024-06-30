مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية

دونيتسك-سانا

أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين اليوم مقتل شخص وإصابة آخرين، إثر قصف نفذته القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية أمس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوشيلين قوله في منشور على قناته في تطبيق تلغرام: “إن قوات كييف نفذت هجوماً بالقذائف المدفعية على منزل مأهول في منطقة بتروفسكي، ما تسبب بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، جميعهم من عائلة واحدة”.

وتقع منطقة بتروفسكي على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمدينة .

ومنذ إعلان الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014 تتعرض هذه المنطقة للقصف بشكل مستمر من قبل القوات الأوكرانية .

وكانت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أعلنت أمس عن إصابة مدني، جراء القصف الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال الليلة السابقة .

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