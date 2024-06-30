انطلاق فعاليات المخيم الترفيهي لرواد طلائع البعث في طرطوس

طرطوس- سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات المخيم الترفيهي لرواد طلائع البعث لعام 2023 الذي تقيمه منظمة طلائع البعث بالتعاون مع وزارة السياحة في مدينة طرطوس.

وخلال كلمة له رحب أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين بالرواد والمشرفين وأثنى على دور المنظمة وجهودها في تنشئة جيل متميز بكل المواهب.

رئيسة مكتبي الثقافة والإعلام بالمنظمة نعمى شدود بينت في لقاء صحفي أن المخيم الذي يضم أنشطة فنية ثقافية ترفيهية منوعة هادفة تم تقسيمه إلى قسمين الأول افتتح اليوم ويستمر لغاية الثاني من شهر تموز المقبل والثاني يقام في الفترة ما بين السادس والتاسع من تموز .

واعتبر مدير سياحة طرطوس بسام عباس خلال تصريح لمراسلة سانا أن المخيم يأتي في إطار التعاون بين المنظمة ووزارة السياحة مضيفا أن من بين برنامج وأنشطة المخيم تنظيم رحلات سياحية للرواد إلى عدد من المواقع بالمحافظة كجزيرة أرواد ومشاريع السياحة الشعبية لتكون نوعا من الترويج السياحي وتعريف رواد الطلائع من المحافظات السورية عليها .

بدورهم عبر عدد من الرواد عن سعادتهم بهذا المخيم كما قال كل من روعة كرم من السويداء وسعيد سويد من القنيطرة وإيفان أبو لوح من ريف دمشق إن منظمة طلائع البعث كانت بالنسبة لهم الملاذ الآمن والحضن الدافئ الذي دعم ورعا مواهبهم بمختلف الاختصاصات ليتمنكوا من إحراز التفوق والتميز ويعطوا النموذج المشرف لرسالة العلم والفنون بأنواعه على امتداد ساحات الوطن .

فاطمة حسين

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