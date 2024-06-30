سبعة قتلى بينهم أطفال بانزلاقات تربة في قرغيزستان

بشكيك-سانا

لقي سبعة أشخاص بينهم أطفال حتفهم في انزلاقات تربة في قرغيزستان الواقعة في منطقة آسيا الوسطى والتي تعاني تداعيات تغيّر المناخ.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الطوارئ في البلاد قولها: “في منطقة نوكات الجبلية قضى سبعة أشخاص بينهم خمسة قاصرين نتيجة انزلاقات تربة”.

وأكدت الوزارة أنه تم إجلاء 1300 شخص على الأقل كانوا يقضون إجازة في هذه المنطقة.

ووقعت المأساة بعد أيام قليلة من مقتل طفل يبلغ خمس سنوات في كارثة مماثلة.

وتعاني آسيا الوسطى وهي منطقة تتأثر بشكل خاص بتغيّر المناخ، فيضانات وانزلاقات تربة وانهيارات ثلجية وحرائق بشكل متواصل.

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