القبض على شخصين في حلب يقومان بترويج عملة مزيفة

دمشق- سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على شخصين يقومان بترويج الدولار الأمريكي المزيف ضمن أحياء محافظة حلب وخارجها والإتجار بالقطع النقدية الأثرية والأسلحة الحربية.

وذكرت وزارة الداخلية في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أنه بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بحلب عن مواصفات شخصين مجهولَين يقومان بترويج الدولار الأمريكي المزيف أحدهما على متن دراجة نارية، تمكن الفرع المذكور بعد المراقبة وجمع المعلومات من إلقاء القبض عليهما وهما المدعوان (جاسم . ظ) و الثاني (رافي . خ) الذي ضبط بحوزته مبلغ /2500/ دولار أمريكي مزيف و/63/ قطعة نقدية معظمها أثرية ومسدس حربي تمت مصادرتها جميعاً.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بترويج الدولار الأمريكي المزيف ضمن أحياء محافظة حلب وخارجها كما اعترف المقبوض عليه الثاني بقيامه بالإتجار بالقطع النقدية الأثرية والأسلحة الحربية بالاشتراك مع أشخاص آخرين لا تزال الأبحاث جارية عنهم.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص أصولاً.

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