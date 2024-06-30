الدفاع الروسية: وجهنا ضربة بصواريخ اسكندر- إم على موقع تفريغ قطار أوكراني بزابوروجيه

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية اسكندر- إم قصف موقع تفريغ قطار محمل بمعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة أوكراينكا بمنطقة زابوروجيه.

وقالت الدفاع الروسية في بيان على موقعها مساء اليوم: “هاجم طاقم منظومة “اسكندر- إم” موقع تفريغ قطار للسكك الحديدية محمل بالأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من موقع أوكراينكا بمنطقة زابوروجيه”.

وأضاف البيان: إنه نتيجة للضربة تم تحييد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير ناقلات الجنود المدرعة أمريكية الصنع من طراز “إم113” وصهاريج الوقود وأنظمة الدفاع الجوي لصواريخ “بوك-إم1″ و”به إم بي-2” ومركبات الشحن الأخرى، مؤكداً أنه تم رصد نتائج الأضرار الناجمة عن القصف باستخدام طائرة بدون طيار من طراز سوبركام.

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