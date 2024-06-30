السيد نصر الله: انتصارات المقاومة وضعت الأمة على طريق الانتصار النهائي

بيروت-سانا

أكَّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساندة جبهات المقاومة في لبنان والمنطقة لأهالي قطاع غزة وفلسطين المحتلة في ظلِّ ما يقدمونه اليوم من عشرات آلاف الشهداء والجرحى بمواجهة سياسات الكيان الصهيوني القائمة على التهجير والتجويع والحصار وأعمال الإبادة.

وأشار السيد نصر الله في رسالةٍ إلى المؤتمر العالمي لشهداء الدفاع عن الحرم وجبهة المقاومة المنعقد في مدينة مشهد الإيرانية إلى أنَّ “هذه الإنجازات والانتصارات وضعت أمتنا على طريق الانتصار الكبير والنهائي والذي يعني تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني وتحرير منطقتنا كلّها من الهيمنة والتسلط الأمريكي”.

وشدَّد السيد نصر الله على أنَّ “هذا الانتصار النهائي يحتاج إلى مواصلة العمل والجهاد دون كللٍ أو مللٍ ويحتاج إلى المزيد من الوقت بطبيعة الحال وأن نكون واثقين جدا وعلى يقين بوعد الله تعالى للمؤمنين الصادقين بالنصر والغلبة”.

ولفت إلى أنَّ “هذا الانتصار يحتاج إلى وحدتنا وتكاملنا ولا يجوز لأحد بعد هذه التضحيات أن يتردد أو أن يضعف أو يتوقف”.