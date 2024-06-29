حريق يطال مساحة 50 دونماً بين قريتي مصاد والرحى بالسويداء

السويداء-سانا

أخمد عناصر الإطفاء بالسويداء مساء اليوم حريقاً في الأراضي الواقعة بين قريتي مصاد والرحى، طال مساحة 50 دونماً.

وبين قائد فوج الإطفاء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أن آلية من فوج الإطفاء الرئيسي توجهت إلى مكان الحريق مباشرة عند الإبلاغ عنه، وتبين امتداد النيران على مساحة نحو 50 دونماً، فيها عدد من بساتين اللوز ودوالي العنب، وتمت السيطرة على الحريق بمساندة من جرارات زراعية للأهالي وآلية من مديرية الدفاع المدني، مع القيام بعمليات التبريد اللازمة.

عمر الطويل

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