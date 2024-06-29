SCS-NET

اليونيسيف تحذر من تدمير سلطات الاحتلال البنية التحتية الحيوية في الضفة الغربية

2024-06-29

نيويورك-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” اليوم من أن تصعيد سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءاتها المستمرة في الضفة الغربية يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، ما يؤثر على سلامة الأطفال ورفاهيتهم.

وقالت المنظمة الأممية في بيان عبر منصة إكس أوردته وكالة وفا: “إن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية يحتاجون إلى السلام”.

وتشير تقديرات غير نهائية إلى أن أكثر من 20 ألف طفل في غزة مفقودون، إلى جانب نحو 17 ألفا آخرين أصبحوا أيتاماً أو تُركوا دون مرافقين.

واستشهد منذ السابع من تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية 553 فلسطينياً بينهم 136 طفلاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

اليونيسيف: إغلاق معبر رفح مدة طويلة سيؤدي إلى مجاعة

جنيف-سانا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من أن الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved