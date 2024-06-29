اليونيسيف تحذر من تدمير سلطات الاحتلال البنية التحتية الحيوية في الضفة الغربية

نيويورك-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” اليوم من أن تصعيد سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءاتها المستمرة في الضفة الغربية يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، ما يؤثر على سلامة الأطفال ورفاهيتهم.

وقالت المنظمة الأممية في بيان عبر منصة إكس أوردته وكالة وفا: “إن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية يحتاجون إلى السلام”.

وتشير تقديرات غير نهائية إلى أن أكثر من 20 ألف طفل في غزة مفقودون، إلى جانب نحو 17 ألفا آخرين أصبحوا أيتاماً أو تُركوا دون مرافقين.

واستشهد منذ السابع من تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية 553 فلسطينياً بينهم 136 طفلاً.

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