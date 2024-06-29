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مصرع خمسة أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار مصنع للزجاج جنوب الهند

2024-06-29

نيودلهي-سانا

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب عشرة آخرون في انفجار داخل مصنع في ولاية تيلانغانا جنوب الهند.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها اليوم: إن حادث انفجار وقع أمس داخل مصنع لصناعة الزجاج في بلدة بمنطقة رانغا ريدي جنوب غرب عاصمة الولاية، ما أسفر عن مصرع خمسة عمال على الأقل، وإصابة عشرة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضافت السلطات: إنه تم التعرف على هوية الضحايا وهم من ولاية بيهار، مبيناً أن الانفجار ناجم عن الضغط العالي في الأوتوكلاف.

ويشار إلى أن الأوتوكلاف عبارة عن آلة تستخدم لتنفيذ العمليات الصناعية والعلمية التي تتطلب درجة حرارة وضغطاً مرتفعين.

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