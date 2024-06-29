410 طلاب يتقدمون لاختبار الفيزياء والكيمياء ضمن منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين

دمشق-سانا

تقدم 410 طلاب من مرحلة التعليم الأساسي لاختبار الفيزياء والكيمياء في مراكز الجامعات بالمحافظات، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لعام 2024.

وأوضح مدير الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع أحمد منصور في تصريح لمراسلة سانا أن الطلاب المشاركين في الاختبار هم من فئة اليافعين ممن نجحوا في اختبارات المرحلة الأولى.

وبيّن منصور أن الاختبارات تضمنت أسئلة قياس مهارات الطالب الفكرية ضمن مفاهيم علمية مستوحاة من المحاور العلمية التي نشرت سابقاً وتناسب الشرائح العمرية.

من محافظة السويداء شارك نحو 28 طالباً وطالبة بالاختبارات وذلك في مبنى كلية التربية الثانية وفق منسقة الأولمبياد أمارة شجاع حيث أوضحت في تصريح لمراسل سانا أن الأسئلة مؤتمتة، ومستواها عال وركزت على قياس ذكاء المتسابقين وتوسيع معارفهم وتعزيز روح التنافس لديهم.

وأشار عدد من الطلبة إلى أهمية مشاركتهم بالأولمبياد لتوسيع مداركهم وزيادة خبراتهم العملية والثقة بأنفسهم وتحقيق النجاح والتفوق.

وفي كلية الهندسة الزراعية بجامعة البعث شارك 53 طالباً وطالبة عن فئة اليافعين، وذكرت منسقة الأولمبياد في حمص ندى الأسعد أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير لضمان نجاح الاختبارات لافتة إلى أن الأسئلة تعتمد على الاختيار من متعدد لقياس مهارات التفكير المنطقي لدى الطلبة ما يسهم في تطوير مهاراتهم العقلية وتوسيع معارفهم العلمية.

ورأى كل من الطالب عبد السلام السلقيني وناصر المحمد أن الأسئلة متنوعة وممتعة معربين عن أملهما بالفوز والوصول للنهائيات وتمثيل بلدهم في المحافل الدولية.

وفي اللاذقية أوضحت منسقة الأولمبياد مرح سنكري لمراسل سانا أنه تقدم 134 طالباً من فئة اليافعين للاختبارات بعد خضوعهم لجلسات تدريبية في مركز المتميزين وجلسات أون لاين بإشراف متطوعين من الفريق الوطني والعالمي.

وأشار كل من الطلبة المشاركين غزل محمد ورند فزع ورند ناصر وحسن سلطان إلى أن الأسئلة تناسب مختلف المستويات والمشاركة بالألمبياد هي تجربة علمتهم الصبر والاعتماد على النفس والتفكير خارج الصندوق واكتساب الخبرة والمعرفة لتحقيق طموحاتهم بالوصول إلى المراحل التالية والمشاركة على المستوى العالمي.

بينما شارك 7 طلاب من حماة بالاختبارات وذلك في كلية طب الأسنان بجامعة حماة وفقاً لمنسق الأولمبياد احمد دولاني مؤكداً أن الاختبارات جرت بشكل هادىء ومريح لضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المشاركين.

وفي تصريحات لمراسل سانا بين كل من الطلبة قصي السقا وعدنان جنيد وميرا مسوكر أن الأسئلة موضوعية ومنطقية غير أنها تحتاج إلى دقة وتركيز في الإجابة عليها مشيرين إلى أن المشاركة في الأولمبياد هي تجربة مهمة تكسبهم مهارات التحليل المنطقي واكتساب أفكار ومعارف جديدة خارج المنهاج المدرسي.

كما شارك 56 طالباً وطالبة من محافظة طرطوس بالاختبارات التي جرت في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس، وبيّن منسق الأولمبياد علي العجي خلال تصريحه لمراسلة سانا أن الناجحين بهذه المرحلة يتأهلون للمشاركة بتصفيات المرحلة النهائية.

وأكد كل من الطلاب المشاركين خضر أحمد ويوسف جديد وأروى ديب وجورج عويجان أهمية اختبارات الأولمبياد في المواد العلمية الأساسية لكونه يشكل فرصة أمام التميز والإبداع وتغيير نمط التفكير وخلق محاكاة منطقية عقلانية في طرق التعلم.

وفي حلب بيّن منسق الأولمبياد ياسر عابدين في تصريح لمراسلة سانا أن 46 طالباً وطالبة من اليافعين شاركوا بالاختبارات التي جرت في كلية العلوم بجامعة حلب والأسئلة شاملة وتناسب كل المستويات، مشيراً إلى أن الأولمبياد يسهم في تمكين الطلاب علمياً وتحسين طريقة التفكير والبحث عن المعلومة وفق أسس علمية صحيحة.

وأعربت الطالبة غنى مفلح عن سعادتها في المشاركة بتجربة الأولمبياد التي منحتها الثقة بالنفس والرغبة في خوض المزيد من المنافسات العلمية، مشيرة إلى سعيها لتحقيق أفضل النتائج التي تؤهلها للمشاركة في المراحل المتقدمة، بينما لفت الطالب هادي الباشا إلى أن الاسئلة كانت مميزة ومناسبة وتتطلب التركيز والتفكير المنطقي.

وكان 2510 طلاب من فئتي الصغار واليافعين تقدموا لاختبار مادة الرياضيات في الثامن من شهر حزيران الجاري، بينما تقدم 890 طالباً لاختبار العلوم في الثاني والعشرين من الشهر ذاته أيضاً ضمن مراكز الجامعات بالمحافظات.

يذكر أن هيئة التميز والإبداع أتاحت المشاركة في هذا الأولمبياد لجميع طلاب وطالبات الصفين السابع والثامن للتعليم الأساسي عن فئة اليافعين، وكذلك لطلاب وطالبات الصفين الخامس والسادس للتعليم الأساسي عن فئة الصغار ومن جميع المدارس بالمحافظات، كما أتاحت لهم اختيار أكثر من اختصاص من الاختصاصات العلمية المذكورة.

ويتضمن الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين ثلاث مراحل تبدأ باختبارات مرحلة القبول “اختبارات عن بعد” ثم تنتقل إلى اختبارات المرحلة الثانية في المحافظات لتنتهي باختبارات التصفيات النهائية في شهر آب القادم.

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