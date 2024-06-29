القوات الروسية تحرر بلدة شومي وتسقط عشرات المسيرات الأوكرانية

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تحرير بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ-29 و119 مسيرة أخرى، إضافة إلى إيقاع خسائر كبيرة في صفوف قوات كييف.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: إن القوات الروسية حررت بلدة شومي في جمهورية دونيتسك، وحسنت الوضع التكتيكي هناك، كما استهدفت تشكيلات أوكرانية في مناطق كيروفو ولينينسكوي وسوكول ونوفغورودسكوي ونوفوسيلوفكا في الجمهورية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 360 عسكرياً ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارة وعدد من المدافع.

وتابع البيان: إن وحدات قوات مجموعة “الغرب” التابعة للقوات الروسية سيطرت على مواقع إستراتيجية، وصدت هجومين مضادين للعدو في يوم واحد، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 500 فرد عسكري، ومركبة مشاة قتالية وعدداً من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين لذخائر المدفعية التابعة للعدو.

كما قامت وحدات من قوات مجموعة “الجنوب” الروسية، حسب البيان، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وتم صد هجوم مضاد شنته وحدات من لواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 430 جندياً وثلاث عربات قتالية مدرعة وثماني مركبات، بالإضافة إلى تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ميدانية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة من طراز “ميغ 29” تابعة لسلاح الجو الأوكراني، و119 طائرة من دون طيار، وخمسة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز “أتاكمز”، كما قامت وحدات قوات مجموعة “الشرق” بالسيطرة على مواقع جديدة وصدت هجومين مضادين للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 135 عسكرياً ومدفع هاوتزر من طراز “إف إتش-70 “عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر “إم تي إيه 65″، ومدفعي “غفوزديكا” و” غراد”.

وأضاف البيان: إن وحدات قوات مجموعة “دنيبر” استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بياتيكاتكا، رابودينو، مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ونوفوتياجينكا في مقاطعة خيرسون.

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