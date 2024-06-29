الدفاع البيلاروسية: نظام كييف ينشر عدداً كبيراً من الجنود والمعدات على حدودنا

مينسك-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن القوات الأوكرانية تنشر عدداً كبيراً من الجنود والمعدات العسكرية على الحدود مع بيلاروس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: “إن الجيش الأوكراني يواصل بناء مواقع دفاعية على طول الحدود وينشر مركبات للمشاة وقاذفات الصواريخ ومدفعية ثقيلة بعيدة المدى وغيرها من المعدات في منطقة جيتومير، بالإضافة إلى نصب عدد من الحواجز الأمنية والألغام”.

وأوضحت الوزارة أن “البنية التحتية العسكرية التي يعمل عليها الجيش الأوكراني مصممة بحيث يكون من الممكن أن تساعد في المستقبل على دخول مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية إلى أراضينا”.

بدوره قال نائب قائد قوات العمليات الخاصة في بيلاروس فاديم لوكاشيفيتش: إنه “على الرغم من الخسائر الفادحة في القوات الأوكرانية ونقص معداتها إلا أن كييف تنشر عدداً كبيراً من الأفراد على الحدود البيلاروسية”، متسائلاً “لأي غرض يفعلون ذلك؟ ليتمكنوا بالطبع في المستقبل من إدخال مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية إلى أراضينا من أجل القيام بأعمال تخريبية وإرهابية”.

وتابع لوكاشيفيتش: إن قوات كييف نشرت كذلك أنظمة مراقبة إلكترونية بالقرب من حدود بيلاوس وتستخدم المسيرات على نطاق واسع منتهكة أجواءنا.

وأكد لوكاشيفيتش أنه يجب تصفية أي مجموعة استطلاع تخريبية تدخل الأراضي البيلاروسية، وقال: “العسكريون البيلاروس متواجدون في نقاط التفتيش الحدودية، بالإضافة إلى وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية، وهم في حالة استعداد دائم للاستجابة السريعة ولأي استفزازات إذا لزم الأمر”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية استنفار القوات المسلحة بمختلف صنوفها جنوب غرب البلاد، في إطار اختبار مفاجئ لجهوزيتها في مقاطعتي بريست على حدود بولندا، وغوميل على حدود أوكرانيا.

ولفت البيان إلى أنه سيتم استخدام مواقع ومناطق الاختبار في مقاطعتي بريست وغوميل، حيث سيسمح بتحرك المعدات العسكرية على الطرق العامة.

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