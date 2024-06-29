في اجتماع المالية مع الصاغة.. ضرورة الالتزام التام بآلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة

دمشق-سانا

ناقش وزير المالية الدكتور كنان ياغي في اجتماع مع جمعيتي الصاغة في محافظتي دمشق وحلب واقع الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة للصاغة.

وأكد وزير المالية حرص الحكومة على العمل الحرفي وتطويره وتذليل كل الصعوبات التي تعترض أصحاب الفعاليات الحرفية مشيراً إلى الخطوات التحفيزية التي قدمتها الإدارة الضريبية من خلال المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل وخفض المعدلات الضريبية ورسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصوغات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصوغاته من 5 بالمئة من القيمة إلى 1 بالمئة دون أي إضافات على الرسم وذلك أيضاً بموجب القانون رقم 15 لعام 2024.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام التام بآلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة وفق المنهجية التي تم تحديدها من الإدارة الضريبية وبشكل أساسي لعمليات البيع للمستهلك النهائي (محلات البيع للمواطنين).

وبالنسبة لورشات تصنيع الذهب والصاغة التي تبيع بالجملة إلى محلات البيع والموزعين أكد الوزير ياغي ضرورة مراعاة خصوصية هذه الفئة من قبل الإدارة الضريبية وتقديم كل الدعم لها لتكون جاهزة بعد نهاية العام الحالي لعملية الربط الإلكتروني وإجراء كل تعديل قد يتطلبه عمل هذه الفئة مبيناً أنه من شأن البرامج المحاسبية أو التطبيق المعد من قبل الإدارة الضريبية للربط الإلكتروني معالجة مردودات المبيعات أو البيع بالأمانة أو البيع الآجل بما يحقق أيضاً الفائدة لدقة حسابات المكلف ذاته داعياً لدراسة نسبة الربح الصافية لورشات تصنيع الذهب والصاغة التي تبيع بالجملة إلى محلات البيع والموزعين.

ولفت وزير المالية إلى أهمية القانون رقم 34 لعام 2023 الذي سمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى أراضي الجمهورية العربية السورية ونظم آلية إخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات المرخصة من قبل وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة.

وسيم العدوي

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