إصابة مواطن لبناني إثر غارة للعدو الإسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيب مواطن لبناني بجروح صباح اليوم إثر غارة شنها العدو الإسرائيلي صباح اليوم على دراجة نارية في حي الدير بين بلدتي ميس الجبل وحولا الجنوبيتين اللبنانيتين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي شن غارة من طائرة مسيرة على دراجة نارية في حي الدير بين بلدتي ميس الجبل وحولا، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح.

ولفتت الوكالة إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارة المعادية التي دمرت مساء أمس مبنى مؤلفاً من ثلاث طبقات في بلدة كفركلا إلى ثلاثة شهداء، بينهم فلسطينيان.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة الماضية غارتين على بلدتي الخيام وكفركلا، واستهدفت أطراف بلدة زبقين في قضاء صور.

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