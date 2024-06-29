40 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 40 شهيداً و224 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 267 على القطاع ارتفع إلى 37834 شهيداً و86858 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتقى شهيدان وأصيب 5 آخرون في قصف الاحتلال منزلاً بمنطقة اليرموك في مدينة غزة، فيما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة في حي الصبرة جنوب المدينة.

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال منزلاً في منطقة السدرة وسط مدينة غزة، وارتقى 5 آخرون في قصفه تجمعاً للفلسطينيين وسط المدينة.

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