لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعلن انتهاء عملية التصويت وبدء عملية فرز الأصوات

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الوطنية الإيرانية محسن إسلامي عن انتهاء عملية التصويت، وإغلاق أبواب مراكز الاقتراع في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً حسب التوقيت المحلي للبلادٍ، وبدء عملية فرز الأصوات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن إسلامي قوله في تصريح: “انتهت فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وتم إغلاق أبواب مراكز الاقتراع، لكن التصويت مستمر في المراكز التي لا يزال ناخبون متواجدين فيها، وبعد إدلاء هؤلاء بأصواتهم ستبدأ عملية فرز الأصوات فيها”.

وكانت مراكز الاقتراع في إيران فتحت أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها أربعة مرشحين هم: سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بور محمدي ومسعود بزشكيان.

وكانت مدة الاقتراع 10 ساعات من الـ8 صباحاً إلى الـ6 مساء، ولكن نتيجة الإقبال على صناديق الاقتراع تم تمديد فترة الانتخابات ثلاث مرات، وكل مرة ساعتان.