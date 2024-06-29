مشاركون في “سيريا بلاست 2024”: أهمية المعرض في دعم وتطوير الصناعات الوطنية

دمشق-سانا

نوه مشاركون في معرض سورية الدولي للصناعات البلاستيكية الخامس “سيريا بلاست 2024” المقام على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق بأهميته في دعم وتطوير الصناعات الوطنية، وتحسين إنتاجيتها، لما يحققه من فرصة للتعرف على كل جديد في عالم الصناعة البلاستيكية، والاطلاع على منتجات الشركات الأخرى، وإمكانية بناء تعاون صناعي معها.

وفي تصريح لمراسل سانا لفت مدير المناطق الصناعية والحرفية في أم الزيتون بمحافظة السويداء المهندس علاء أبو عمار إلى حرصهم على المشاركة في جميع المعارض المتخصصة للتعريف بالميزات التنافسية، وما توفره المناطق الصناعية من بنى تحتية كشبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات لإقامة أي مشروع صناعي أو حرفي أو خدمي.

مديرة المبيعات في شركة الحبيبات الذهبية للصناعات البلاستيكية بيان خباز أشارت إلى أهمية المشاركة الدائمة في المعارض المتخصصة للتعريف بمنتجاتهم والترويج لها، والمتمثلة بكفوف شفافة وأكياس نايلون “شيال – مطبوعة – هدايا زراعية شفافة” ورولات قمامة وأصبغة حبيبات “ماستر فيلر وماستر باتش” تدخل في الصناعات البلاستيكية.

من جهته لفت مدير التسويق في شركة ماكسيما بلاست المتخصصة بحبيبات الأصبغة البلاستيكية مؤيد محمد إلى أهمية المعرض لكونه يتيح لهم فرصة اللقاءات والتعرف على المنتجات المتنوعة للشركاتٍ، وإبرام اتفاقيات وعقود من شأنها تحقيق تعاون يرتقي بالصناعات الوطنية، ويعزز وجود المنتج السوري في الأسواق العالمية، مشيراً إلى حرصهم على مواكبة التطور الصناعي، والارتقاء بجودة المنتجات، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق.

ويضم المعرض الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الصناعة كل ما يتعلق بصناعة البلاستيك من آلات ومواد كيميائية ومواد خام وآلات صناعية مساعدة وخطوط إنتاج وابتكارات في مجال التكنولوجيا وصناعة البلاستيك والمطاط والنايلون مع تشكيلة واسعة من المنتجات البلاستيكية، إضافة إلى محاضرات علمية ولقاءات مع رجال أعمال “بي تو بي”.

وكانت فعاليات معرض “سيريا بلاست 2024” انطلقت يوم الأربعاء الماضي بمشاركة أكثر من 50 شركة سورية وعربية وأجنبية متخصصةٍ، وتختتم مساء يوم غد.

لؤي حسامو