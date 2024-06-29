(كلنا لبعض).. نشاطات رياضية وترفيهية تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة

دمشق-سانا

نظمت مؤسسة ليان للتعليم والتمكين والخدمات الاجتماعية بدعم من محافظة دمشق وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعالية رياضية ترفيهية تحت شعار “كلنا لبعض” موجهة للأطفال ذوي الإعاقة، إضافة إلى الأطفال من مرضى السرطان واليتامى ومتضرري الحرب، وذلك بهدف دعمهم وتشجيعهم ودمجهم مع الأطفال الآخرين، وتعزيز روح التعاون فيما بينهم ومساعدتهم على تجاوز عقبات الحياة.

وضمن الفعالية التي أقيمت في نادي المحافظة بدمشق تم تشكيل لوحة بشرية مهداة للسيدة الأولى أسماء الأسد تجسد دعم كل أطياف المجتمع لها بمحاربتها للمرض، إضافة إلى نشاطات رياضية وترفيهية ومسابقات متعددة للأطفال المشاركين، وتوزيع العديد من الهدايا لهم.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان أوضح لمراسل سانا أن هذه الفعالية تهدف إلى دمج هؤلاء الأطفال مع المجتمع وتمكينهم ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي تواجههم من خلال تأمين بيئة تشجيعية وداعمة لهم.

المدير التنفيذي في مؤسسة ليان محمد الفلو لفت إلى ضرورة مساعدة ودعم هذه الفئات من كل النواحي والإضاءة على حقهم بالدمج مع المجتمع، حيث توفر هذه النشاطات منطلقاً مهماً يشجع كل فرد منهم على استكشاف قدراته والاستمتاع بوقته بأقصى درجة ممكنة.

المدربون والمشرفون على النشاطات الرياضية بينوا أهمية صقل شخصية هؤلاء الأطفال واكتشاف مواهبهم وقدراتهم من خلال النشاطات الرياضية والترفيهية بشكل ممنهج، مؤكدين أن الأطفال المشاركين في هذه الفعالية تميزوا بالتفاعل الاجتماعي والاندماج الكبير وبروح الانتماء والتعاون.

أهالي الأطفال المشاركين لفتوا إلى دور هذه النشاطات في تمكين وتعزيز روح الإرادة لدى هذه الشريحة من الأطفال لجهة كسب الثقة وتنمية مهاراتهم الاجتماعية، ودمجهم بشكل أكبر مع المجتمع، وكسر الخوف والتردد في الانخراط بالعلاقات مع غيرهم من الأطفال الآخرين.

محمد السليمان

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