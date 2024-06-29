 إقبال كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية داخل البلاد وخارجها

طهران-سانا

أعلن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية خارج البلاد علي رضا محمودي أن مشاركة الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية الجارية اليوم داخل البلاد وخارجها كانت واسعة، وأن الإقبال على مراكز الاقتراع كان كبيراً.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن محمودي قوله للصحفيين في مقر اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات الرئاسية خارج البلاد: إن “عملية الاقتراع متواصلة حتى الآن في كل المراكز الموجودة في أوروبا، وتم تمديد فترة التصويت لساعتين، كما أن عملية التصويت في الولايات المتحدة جارية أيضاً”، موضحاً أن عملية الاقتراع للرعايا الإيرانيين الموجودين في دول شرق آسيا قد انتهت، وتمت عملية فرز الأصوات فيها.

وتابع محمودي قوله: “إنه في حال ذهاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى الجولة الثانية فإن الجهوزية ستظل موجودة لدى وزارة الخارجية الإيرانية ودائرة الشؤون القنصلية في الوزارة لتنظيم الجولة الثانية للانتخابات خارج البلاد أيضاً”، مشدداً على أن العمل في اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات الرئاسية خارج البلاد يجري على مدار الساعة، وأن النتائج ستنقل إلى وزارة الداخلية الإيرانية بصورة غير علنية.

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