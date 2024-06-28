المقاومة اللبنانية تشن هجوماً بالمسيرات الانقضاضية على مقر للعدو الإسرائيلي في جعتون

بيروت-سانا

شنت المقاومة الوطنية اللبنانية مساء اليوم هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على موقع للعدو الإسرائيلي في جعتون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوقعت عدداً من جنوده بين قتيل وجريح.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي قام به العدو في بلدة سحمر، شنت المقاومة هجوماً جوياً بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون، حيث ‏استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت عدداً منهم بين قتيل ‏وجريح واندلعت الحرائق فيه”.

وفي بيان آخر أعلنت المقاومة استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرتي المطلة وشلومي بالأسلحة المناسبة ‏وأصابتهما إصابة مباشرة.‏

كما استهدفت المقاومة موقعي رويسة ‏القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة والسماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابتهما إصابة مباشرة.

واستهدف مقاتلو المقاومة اللبنانية مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل التابعة للعدو الإسرائيلي بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency