نيبينزيا: العقوبات ضد كوريا الديمقراطية لا تساعد في تحقيق أي أهداف

نيويورك-سانا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن العقوبات ضد كوريا الديمقراطية لا تساعد في تحقيق أي أهداف بما في ذلك إقامة الحوار السياسي.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم: إن “عقوبات مجلس الأمن الدولي تثير المزيد من التساؤلات، ونحن قد دعونا أكثر من مرة إلى حديث جدي حول فاعليتها وآثارها على الوضع الإنساني في البلاد”، مضيفاً: إنه منذ سنوات تم اتخاذ قرار صارم تلو الآخر من دون أن يساعد الحوار السياسي بأي شكل من الأشكال، وبالنتيجة باتت كامل منظومة العقوبات هذه متجمدة.

وأكد نيبينزيا أن العقوبات لا تساعد في تحقيق الأهداف المعلن عنها وهذا أمر واضح، وعدم الاعتراف بذلك سيكون غير صحيح.

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