إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

أُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر في بلدة بيت أمر جنوب الخليل، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في كتفه، وآخرين بحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع، واعتدت بالضرب المبرح على شاب، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض، كما احتجزت شابين في بلدة الزاوية غرب سلفيت واعتدت عليهما.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون على كرم عنب في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واقتلعوا أكثر من 200 من المزروعات، فيما أحرقوا مساحات من الأراضي الفلسطينية في المنطقة الغربية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وكان مستوطنون قد اقتحموا صباح اليوم بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، واعتدوا على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، وحطموا النوافذ والزجاج ما أدى إلى عدة أضرار في المنطقة.

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