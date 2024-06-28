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عــاجــل لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعلن انتهاء عملية التصويت وبدء عملية فرز الأصوات

لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعلن تمديد فترة الاقتراع حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً بالتوقيت المحلي للبلاد بسبب الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع

2024-06-28

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لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعلن انتهاء عملية التصويت وبدء عملية فرز الأصوات

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