لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعلن تمديد فترة الاقتراع حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً بالتوقيت المحلي للبلاد بسبب الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع

الجمعة / 28 / 06 / 2024
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الإيرانيون المقيمون في سورية يشاركون بالانتخابات الرئاسية لبلادهم
2024-06-28
بمشاركة سورية.. ورشة إقليمية حول تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة المبكرة في الدول العربية
2024-06-28
سوسان يبحث مع نائب وزير الخارجية السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها
2024-06-28
بوغدانوف والجعفري يبحثان تعزيز التعاون السوري الروسي متعدد الأوجه
2024-06-27
سورية تشارك في القمة الإقليمية الثانية حول تعلم الشباب والانتقال إلى العمل اللائق في تونس
2024-06-27
نصب حجري في العاصمة التشيكية براغ تكريماً للشاعر الجواهري
2024-06-27
المقداد يبحث مع عبد الله بن زايد العلاقات الثنائية بين سورية والإمارات ومختلف القضايا الإقليمية والدولية
2024-06-27
محليات
خلال اجتماعها مع المحافظين… شكور: تعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطن ورفع سوية الواقع الخدمي
2024-06-28
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وهطولات مطرية محتملة في المنطقة الساحلية
2024-06-28
الحرارة إلى انخفاض والجو سديمي في المناطق الشرقية
2024-06-28
في ختام دورته العادية الـ 12… مجلس الشعب يوافق على عدد من طلبات منح إذن الملاحقة القضائية لعدد من أعضائه
2024-06-27
لتعليم الحرف التراثية… السياحة تعلن عن تمديد التسجيل على دورات التدريب والتأهيل المجانية
2024-06-27
ضبط فرن ومحل حلويات بريف دمشق لانتشار مخلفات القوارض فيهما
2024-06-27
المركزي يصدر تعميماً بزيادة عدد ساعات الدوام في المصارف الخاصة
2024-06-27
رياضة
المصارعة السورية تفتتح مشوارها ببطولة آسيا تحت 23 عاماً بميدالية برونزية
2024-06-27
تأهل منتخبات جورجيا والبرتغال وتركيا إلى ثمن نهائي يورو 2024
2024-06-26
رومانيا وسلوفاكيا تتعادلان وتبلغان ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024
2024-06-26
منتخب سورية للشباب بكرة القدم يفوز على نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا
2024-06-26
إيطاليا تقتنص بطاقة العبور لدور الـ 16 في كأس أمم أوروبا بتعادل مثير مع كرواتيا
2024-06-24
41 ميدالية متنوعة لسورية ببطولة كأس أندية العرب المفتوحة الثانية للفنون القتالية
2024-06-24
الحكم الدولي شادي الشحف يشارك في بطولة غرب آسيا بكرة القدم للشباب
2024-06-23
اقتصاد
الجمارك العامة للصناعيين والتجار: لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية
2024-06-27
توقعات بموسم وفير… أكثر من 900 ألف شجرة كرز تنتشر في قارة بريف دمشق
2024-06-27
صناعيو حمص يطالبون بتأمين حوامل الطاقة وتعزيز الرقابة على المنتجات المخالفة
2024-06-27
الوزير الخليل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة حامل التطوير في مرحلة التعافي والإعمار
2024-06-27
المركزي يصدر تعميماً بزيادة عدد ساعات الدوام في المصارف الخاصة
2024-06-27
صرف أكثر من 8 مليارات ليرة لصالح الفلاحين المسوقين إنتاجهم من الشعير في درعا
2024-06-27
اليابان تصدر تحذيرات إثر تحرك الين حول أدنى مستوى في 38 عاماً
2024-06-27
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الإيرانيون المقيمون في سورية يشاركون بالانتخابات الرئاسية لبلادهم
سورية تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في بوليفيا وتؤكد دعمها ووقوفها مع الحكومة البوليفية الشرعية
سوسان يبحث مع نائب وزير الخارجية السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها
الحرارة إلى انخفاض والجو سديمي في المناطق الشرقية
عــاجــل
لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعلن انتهاء عملية التصويت وبدء عملية فرز الأصوات
لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعلن تمديد فترة الاقتراع حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً بالتوقيت المحلي للبلاد بسبب الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع
2024-06-28
2024-06-28
SAMER
سابق
بوتين: يجب البدء بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدى بما يتناسب مع الإجراءات الأمريكية
التالي
إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل
انظر ايضاً
لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعلن انتهاء عملية التصويت وبدء عملية فرز الأصوات
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved