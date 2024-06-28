بوتين: يجب البدء بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدى بما يتناسب مع الإجراءات الأمريكية

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تحتاج إلى البدء في إنتاج صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى واتخاذ قرارات بشأن نشرها بما يتناسب مع الإجراءات الأمريكية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: “أعلنا في عام 2019 أننا لن ننتج هذه الصواريخ، ولن ننشرها حتى تقوم الولايات المتحدة بنشر هذه الأنظمة في بعض مناطق العالم” موضحاً أن الولايات المتحدة لا تنتج اليوم هذه الأنظمة الصاروخية فحسب بل جلبتها بالفعل إلى أوروبا لإجراء تدريبات عليها.

وأضاف بوتين: إنه من غير المعروف ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أزالت صواريخ متوسطة وقصيرة المدى من الفلبين حيث سبق أن تم تسليمها إليها كجزء من مناورات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن التهديدات ضد روسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد ويجب التخطيط لردود مناسبة وتعزيز القوات المسلحة والبحرية للبلاد.

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