مسؤول إيراني: موافقة السعودية على تصويت الحجاج الإيرانيين بالانتخابات الرئاسية جسدت عمق العلاقات بين البلدين

الرياض-سانا

قال السفير الإيراني في الرياض “علي رضا عنايتي”: إن موافقة المملكة العربية السعودية على إجراء الانتخابات الرئاسية جسدت عمق العلاقات بين البلدين، معبراً عن ارتياحه لتنفيذ عملية التصويت في مراكز الاقتراع فيها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عنايتي قوله: إنه نظراً لوجود الحجاج الإيرانيين في مكة والمدينة المنورة، وفي ظل العلاقات الأخوية القائمة بين طهران والرياض، تم طلب الإذن من السلطات السعودية بمشاركة المواطنين الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

واعتبر السفير الإيراني أن شعيرة الحج هذا العام، تعد ركيزة في العلاقات الأخوية بين إيران والسعودية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency