الخارجية الإيرانية: وزارة الداخلية مصدر بث الأخبار الخاصة بالانتخابات الرئاسية

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن المصدر الرسمي لبث الأخبار ذات الصلة بنتائج الانتخابات الرئاسية هي لجنة الانتخابات المركزية التابعة للداخلية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن كنعاني قوله: إن الإبلاغ عن نتائج التصويت الرسمية وجمع صناديق الاقتراع في الخارج بعد تسلمها رسمياً من قبل البعثات الإيرانية سيتم بواسطة لجنة الانتخابات المعنية بتصويت مواطني الخارج والمستقرة بوزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية؛ وعليه فإن المصدر الرسمي لبث الأخبار ذات الصلة هي لجنة الانتخابات المركزية التابعة للداخلية.

ولفت كنعاني إلى أن بعض الأخبار الصادرة عن مصادر غير رسمية فيما يخص نتائج فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في عدد من السفارات الإيرانية عارٍ عن الصحة.

وبدأت صباح اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة في مراكز الاقتراع في عموم البلاد وخارجها بينما أعلنت لجنة الانتخابات عن تمديد عمليات الاقتراع لساعتين حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لإيران بسبب الإقبال الكبير على التصويت والمشاركة الواسعة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency