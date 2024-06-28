المقاومة اللبنانية تستهدف‏ ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات

بيروت-سانا‏

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة الصاروخية بعد ظهر اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات شمال فلسطين المحتلة محققة فيه إصابة مباشرة.

وأفادت المقاومة في بيان لها بأنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مقاتلو المقاومة ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة”.

إلى ذلك بثت المقاومة مشاهد فيديو للعملية النوعية التي نفذتها الليلة الماضية واستهدفت فيها قاعدة بيريا الجوية والصاروخية التابعة لقوات العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة.

وواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته الجوية والبرية على قرى الجنوب اللبناني مستهدفاً منازل الجنوبيين وممتلكاتهم.

وأقدم طيرانه الحربي على تدمير مبنى مؤلف من ثلاث طبقات وتسويته بالأرض في بلدة كفركلا.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي قصف أيضاً منزلاً في بلدة شيحين قضاء مدينة صور الجنوبية كما قصف بمدفعيته أطراف بلدة الناقورة بينما ألقت مسيرة معادية قنابل حارقة على مشروع زراعي خلف تلة الحمامص في الوزاني ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency