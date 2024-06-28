خلال اجتماعها مع المحافظين… شكور: تعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطن ورفع سوية الواقع الخدمي

دمشق-سانا

أكدت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور خلال اجتماع ضم المحافظين، تعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطن في بيئة حاضنة لتحسين سبل العيش، ورفع سوية الواقع الخدمي في الوحدات الإدارية.

وناقشت شكور خلال الاجتماع الوضع الراهن في المحافظات وما تم إنجازه في إطار جهود زيادة فاعلية الإدارة المحلية للارتقاء بالوحدات الإدارية كافةً وتمكينها من تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات، ومواصلة بناء قدرات مجالس محلية تساهم في صنع القرار التنموي، وتعمل على إرساء مرتكزات تنمية محلية وبيئية متوازنة.

من جانب أخر تناولت الوزيرة التعاميم الخاصة بالحلول والبدائل التي تم وضعها لمعالجة رخص الاشغال المؤقتة “للأكشاك والبسطات” منوهة بالتوجهات الراهنة والالتزامات المترتبة على المحافظات والوحدات الإدارية فيما يتعلق بتنفيذ مضمون التعميم الذي أصدرته الوزارة رقم 1224 تاريخ 24-6-2024 وبموجبه تمنح المحافظات دعم مالي لصالح الوحدات الإدارية، لتقوم بدورها بإنجاز وحدات بيع مؤقتة وفق نموذج موحد على مستوى المحافظة يتم إشغالها من ذوي الشهداء وجرحى الحرب، ممن لم يستفيدوا سابقاً من رخصة (كشك أو بسطة).

وشددت الوزيرة على ضرورة التقيد بالمدد الزمنية التي نص عليها التعميم 1224 وعلى عزم الوزارة المباشرة بتخصيص الدعم المالي وفق الموارد والإمكانات المتاحة لتنفيذ مضمونه ووضع آلية تتبع دورية وتنسيق خاصة بكل محافظة.

بشرى معلا

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