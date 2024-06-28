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المقاومة الفلسطينية تقضي على عدد من جنود الاحتلال في مدينة غزة

2024-06-28

القدس المحتلة-سانا

أوقعت المقاومة الفلسطينية اليوم عدداً من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل ومصاب في حي الشجاعية في مدينة غزة.

وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان: “إن مقاتلينا أوقعوا قتلى ومصابين في قوات العدو بعد اشتباكات ضارية معهم من المسافة صفر واستهدفوا بقذيفة الياسين 105 دبابة للعدو من نوع “ميركافا” كما فجروا آلية عسكرية لهم في تلة المنطار ومحيطها شرق حي الشجاعية”.

وفي جنوب القطاع سيطرت المقاومة الفلسطينية على طائرة مسيرة للعدو شرق مدينة رفح.

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