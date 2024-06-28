الخارجية الفلسطينية: المخططات الاستيطانية تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا: “ننظر بخطورة بالغة لمواصلة سلطات الاحتلال مخططاتها التوسعية الاستيطانية وتعميق نظام التمييز والفصل العنصري الأبرتهايد بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية”.

وأكدت الخارجية أن التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة بما فيها مدينة القدس تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مطالبة بتنفيذ القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري.

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