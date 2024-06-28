الجيش الروسي يعلن القضاء على 13820 عسكرياً أوكرانياً وتحرير بلدة بجمهورية دونيتسك خلال أسبوع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على 13820 عسكرياً أوكرانياً واستسلام 56 آخرين وتدمير مئات المدرعات والأسلحة الغربية التابعة لقوات كييف وتحرير بلدة في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأسبوعي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرتي “ميغ 29” أوكرانيتين و589 مسيرة، كما حررت القوات الروسية بلدة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ولفت البيان إلى أن القوات الروسية نفذت 17 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة على مدار أسبوع دمرت خلالها منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية ومراكز لوجستية.

كما عززت القوات الروسية مواقعها في الغرب والجنوب واستهدفت 15 لواءً أوكرانياً.

وواصلت مجموعة قوات “الشمال” تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية.

وأوضح البيان أن الأسبوع الماضي شهد استسلام 56 عسكرياً أوكرانياً.

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