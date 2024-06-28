الرئيس الأذربيجاني يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

باكو-سانا

قرر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم حل برلمان البلاد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الأول من أيلول المقبل.

وذكرت وكالة تاس أن الرئيس علييف وقع مرسوماً بهذا الصدد ينص على “حل المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان في دورته السادسة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة للمجلس الوطني للجمهورية استرشاداً بدستور البلاد”.

ويتكون برلمان أذربيجان من 125 نائباً يتم انتخابهم لخمس سنوات على أساس الانتخابات العامة المباشرة، وتم تشكيل مجلس النواب الحالي بناء على نتائج انتخابات 9 شباط 2020 وكان هذا التصويت أيضاً استثنائياً.

ووفقاً للدستور يمكن أن تكون مدة ولاية البرلمان المنتخب في انتخابات مبكرة أقل من خمس سنوات.

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