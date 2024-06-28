منظمات حقوقية تقاضي الحكومة الهولندية لانتهاكها حظراً على تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقطع غيار لمقاتلات حربية

لاهاي-سانا

رفعت ثلاث منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولنديةمرة أخرى اليوم لانتهاكها أمراً قضائياً يحظر تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بقطع لمقاتلات من طراز اف-35 لم يتم احترامه عملياً.

وكانت محكمة الاستئناف في هولندا أمرت في حكم صدر في شباط الماضي السلطات الهولندية بالتوقف عن تزويد قطع غيار لهذه الطائرات التي تستخدمها “إسرائيل” في عدوانها على قطاع غزة، نظراً لمشاركة الطائرات في عمليات تنتهك القوانين الإنسانية الدولية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المنظمات غير الحكومية الثلاث عادت إلى المحكمة، مؤكدة أن الحظر لم يمنع استخدام القطع المصنعة في هولندا في طائرات إسرائيلية.

وقالت أوكسفام نوفيب إحدى المنظمات الثلاث التي رفعت هذه الدعوى.. للأسف كل شيء يشير إلى أن هذه القطع القادمة من هولندا ينتهي بها الأمر عند السلطات الإسرائيلية عبر طرق ملتوية.

وأوضحت ليزبيث زيغفيلد المحامية التي تمثل المنظمات غير الحكومية الثلاث أمام المحكمة أن الحكومة الهولندية واصلت تسليم قطع الغيار إلى دول أخرى ومنها الولايات المتحدة وهذا يتعارض مع قرار المحكمة الصادر في شباط، مشددة على أن قرار المحكمة ينطبق على جميع قطع غيار طائرات اف-35، وعلى الدولة الهولندية وقف جميع عمليات التسليم هذه عملياً، معتبرة أن على الحكومة منع بشكل فعال قطع الغيار من الوصول إلى “إسرائيل”.

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