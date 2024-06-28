إخماد حريقين في الأراضي الزراعية لقريتي قرفيص والبشراح بمنطقة جبلة

اللاذقية-سانا

أخمد عناصر شعبة حراج جبلة وعناصر فرق الإطفاء حريقين في بساتين قريتي قرفيص والبشراح في اللاذقية.

وذكر المهندس إبراهيم أحمد رئيس شعبة حراج جبلة في تصريح لمراسلة سانا أن حريقاً التهم نحو 10 دونمات من أشجار الزيتون في قرية قرفيص الواقعة بناحية الدالية، وذلك بعد ساعات من تمكن عناصر الإطفاء من إخماد حريق اندلع في قرية البشراح التابعة لناحية عين شقاق أدى إلى تضرر 15 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون.

وبين “أحمد” أن سيارات الإطفاء التي شاركت في إخماد النيران عملت على تبريد منطقة النيران لضمان عدم نشوبها مجدداً مهيباً بالمواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم إشعال النيران لحرق الأعشاب اليابسة في هذا الطقس الحار أو رمي أعقاب السجائر على قارعة الطرقات بين القرى والبلدات لتجنب اشتعال النيران في الأعشاب وامتدادها إلى البساتين والحقول الزراعية والمناطق المأهولة.

صفاء علي

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