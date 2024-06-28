إصابة شاب وفتاة بحروق طفيفة جراء نشوب حريق في منزل بالسويداء

السويداء-سانا

أصيب شاب وفتاة بحروق طفيفة جراء نشوب حريق في منزلهما بمدينة السويداء اليوم.

وبين قائد فوج إطفاء السويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أنه جرى الإبلاغ عن نشوب حريق في أحد المنازل على الطريق العريض بمدينة السويداء وتوجهت على الفور آلية الإطفاء لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت في غرفة الجلوس وامتدت إلى الموزع وتسببت بإصابة شاب وفتاة بحروق طفيفة تم إسعافهما إلى المشفى الوطني.

وذكر الداوود أن عناصر الإطفاء أخمدوا الحريق وسيطروا عليه وجرى تسليم المنزل أصولاً إلى أصحابه.

عمر الطويل

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