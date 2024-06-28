غداً.. انطلاق فعاليات ملتقى دمشق الثاني للخلايا الجذعية

دمشق-سانا

تنطلق يوم الغد فعاليات ملتقى دمشق الثاني للخلايا الجذعية الذي يقيمه المركز الوطني للخلايا الجذعية (حياة) بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان في فندق الشيراتون بدمشق.

ويشارك في الملتقى الذي يستمر لمدة يومين خبراء وباحثون سوريون في العلاج بالخلايا الجذعية من خلال تقديم أبحاث علمية وخبرات محلية من المركز الوطني للخلايا الجذعية (حياة) إضافة الى جلسات لعرض حالات سريرية.

ويهدف الملتقى لتبادل الخبرات والأفكار والمعارف الطبية وتعزيز التعاون الطبي المشترك واستكشاف آخر التطورات في علم الخلايا الجذعية بما في ذلك البحوث الأساسية والسريرية ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بعلاج الخلايا الجذعية لدى مرضى الأطفال والبالغين المصابين بأمراض مختلفة.

ويطرح الملتقى التجربة المحلية للمركز الوطني للخلايا الجذعية للأطفال والتقدم المحرز في مجال العلاج بالخلايا الجذعية في سورية، إضافة لتعزيز الوعي والفهم لإمكانات العلاج بالخلايا الجذعية في علاج الأمراض المختلفة والتشجيع على تبني أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية في هذا المجال.

راما رشيدي

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