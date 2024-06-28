كنعاني: “الديمقراطية وحقوق الإنسان” الأمريكية مجرد شعار فارغ

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن التصريحات التدخلية التي أطلقها مساعد الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران “ابرام بيلي” حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية عديمة القيمة.

وكان بيلي قد استبق نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران وزعم في تصريح له أمس أنه سيكون “مشكوكاً في نزاهتها”.

ونقلت وكالة إرنا عن كنعاني قوله في تصريح اليوم: “إن المسؤولين الأمريكيين لن يحققوا أي نتيجة من خلال هكذا تصريحات عديمة القيمة.. والشعب الإيراني سيرد على هذا التدخل عبر حضوره الفاعل والحماسي عند صناديق الاقتراع”.

وأضاف كنعاني: “إن شعوب العالم شاهدت وجربت آثار ونتائج الديمقراطية الأمريكية في هذا البلد وأيضاً في المناطق الأخرى من العالم”، موضحاً “أن النماذج التي تمخضت عن هذه “الديمقراطية” وعن “حقوق الإنسان” الأمريكية تظهر اليوم داخل الأراضي المحتلة من خلال سلوك المجرمين الذين اشتهروا في العالم عبر ممارساتهم العنصرية وشن الحروب وسفك الدماء والتحركات الإرهابية”.

وأضاف المتحدث الإيراني: “لو كانت الديمقراطية الأمريكية قد سمحت لشعب الولايات المتحدة بممارسة حقوقه لكان قد اختار حكاماً أفضل لنفسه”، مشيراً إلى أن “أسلوب التعامل القمعي مع طلاب وأساتذة الجامعات الأمريكية الذين عبروا عن احتجاجهم على جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين خير دليل على سجل أمريكا فيما يخص حقوق الإنسان وحرية التعبير.. فالعالم كله يشهد كيف يتم الاعتداء بالضرب والاعتقال التعسفي والطرد بحق هؤلاء المحتجين.. الأمر الذي جعل من حقوق الإنسان الأمريكية مجرد شعار فارغ”.

وشدد كنعاني على أن الدور الحقيقي والمباشر للشعب الإيراني في تقرير المصير السياسي للجمهورية الإسلامية هو من المبادئ البديهية التي تجلت في مرحلة التطبيق أيضا.

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