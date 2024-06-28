باتروشيف: روسيا متفوقة على مستوى العالم في مجال بناء السفن

موسكو-سانا

أكد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف أن روسيا متفوقة على مستوى العالم في مجال بناء السفن.

ونقلت وكالة تاس عن باتروشيف قوله في تهنئة بمناسبة يوم بناء السفن: “يمكن لروسيا بناء جميع فئات وأنواع السفن بنوعية لا مثيل لها في العالم.. فبلادنا تشتهر بسفنها البحرية عالية التقنية لأسطول النقل وصيد الأسماك ومعدات استكشاف النفط والغاز في الجرف القاري والسفن الجديدة ذات الحمولة الكبيرة”.

وأشار باتروشيف إلى أنه يتم حالياً اتخاذ تدابير إضافية لتطوير كفاءات روسيا في مجال الصناعة عموماً.

وكانت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أعلنت في وقت سابق اليوم أن الخبراء في روسيا يعملون على مشروع لتطوير سفن مدنية جديدة قادرة على الإبحار في مناطق القطب الشمالي.

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