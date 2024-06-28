افتتاح مركز مخيم اليرموك الطبي والمجتمعي بدمشق

دمشق-سانا

افتتحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني-سورية اليوم مركز مخيم اليرموك الطبي والمجتمعي، وذلك في المخيم بدمشق.

ويتألف المركز وفق منسقة القسم المجتمعي فيه رنا غريب من ثلاثة طوابق وقبو ويقدم خدمات مجتمعية، منها دورات مهنية وقاعة للاجتماعات وعرض اللوحات، إضافة إلى الدعم النفسي وخدمات صحية منها غسيل الكلى والإسعافات.

بدوره نوه أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” صالح بن حمد التويجري بجهود الهلال الأحمر الفلسطيني لمحاولة توفير الأساسيات وإعادة الحياة إلى مخيم اليرموك، لافتاً إلى ما جرى في سورية منذ 2011 والحرب عليها والآثار السلبية والمدمرة على المجتمع السوري عامة وعلى الفلسطينيين خاصة، وأهمية السعي لتقديم المساعدات لرفع المعاناة والقيام بالأعمال للعودة والاستقرار.

وبين سفير دولة فلسطين بدمشق سمير الرفاعي أن افتتاح هذا المركز في مخيم اليرموك مهم، لكونه يشجع الأهالي على العودة إليه، إضافة إلى أنه يحمل رسالة بأنه رغم سنوات الحرب الإرهابية على سورية إلا أن هذا المخيم وكل الأراضي السورية ستنهض من جديد.

علي عجيب

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